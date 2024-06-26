انخفاض بنسبة 90% في إنتاج حليب الغنم في سوريا

تشهد الأسواق السورية مند بداية العام الحالي انخفاضاً كبيراً في إنتاج حليب الغنم، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على حليب البقر وزيادة أسعاره بشكل ملحوظ. وأوضح أحمد السواس، نائب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان" في دمشق، أن إنتاج حليب الغنم تراجع بنسبة تجاوزت 90%، مشيراً إلى أن الموسم الذي يمتد لأربعة أشهر سنوياً يوشك على الانتهاء.

ولم يذكر السواس الأسباب وراء هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج.

وأدى انخفاض إنتاج حليب الغنم إلى زيادة الطلب على حليب البقر، ما أدّى إلى ارتفاع سعر الكيلو بمقدار 500 ليرة سورية، وتبع ذلك ارتفاع سعر اللبن واللبنة والجبنة بنسبة وصلت إلى حدود الـ10%، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية عن السواس.

يبلغ سعر كيلو حليب البقر بالجملة 5800 ليرة، وسعره بالمفرق 7000 ليرة، وسعر كيلو اللبن الرائب بالمفرق 8 آلاف ليرة، وكيلو اللبنة البلدية 28 ألفاً، والجبنة البلدية 38 ألفاً، وجبنة الشلل 65 ألف ليرة.

وبحسب السواس فإن "الأعلاف متوفرة حالياً بكثرة، وليس هناك أي نقص فيها بالسوق، ولم يكن لها أي تأثير في أسعار الحليب ومشتقاته، لكن زيادة الطلب على حليب البقر مع قرب انتهاء موسم إنتاج حليب الغنم من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مؤخراً".