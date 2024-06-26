مزارعوا البندورة في السويداءيتكبدون خسائر بالملايين 

تكبد مزارعو البندورة في محافظة السويداء خسائر فادحة هذا الموسم نتيجة ضعف الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة. إضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض سعر المبيع واحتكار التجار للمرابح في تفاقم الوضع.

وبلغت تكلفة إنتاج الدونم الواحد من البندورة حوالي 20 مليون ليرة سورية، تشمل تكاليف الرش والتسميد والسقاية، مما زاد من أعباء المزارعين وجعل الموسم الحالي من أصعب المواسم الزراعية في المنطقة.

وتأثّر المزارعون هذا الموسم بموجة الحر التي أدّت إلى تراجع كميات الإنتاج، لا سيما أن الحرارة العالة تتسبب بتساقط الأزهار وتلفها قبل انعقاد الثمرة.

ومن أكثر التكاليف التي أرهقت المزارعين هذا العام، هي شراء مازوت السقاية من السوق السوداء بسعر وصل إلى 13 ألف ليرة سورية للتر الواحد، وتقاضي أصحاب سيارات نقل المحصول من المزارع إلى السوق الهال في مدينة دمشق مبلغ مليوني ليرة كأجور، وذلك لعدم قدرة سوق الهال في مدينة السويداء على استيعاب كامل الإنتاج.

يضاف إلى ذلك أجور اليد العاملة المرتفعة، وارتفاع سعر صندوق الفلين اللازم لتعبئة المحصول إلى 50 ليرة سورية. في المقابل، يبيع المزارع كيلو البندورة من أرض المزرعة بسقفٍ لا يتجاوز 1500 ليرة للتجار والسماسرة، في حين يطرح بالأسواق بسعر يتجاوز 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

سوق التصريف مشكلة إضافية أمام مزراعي السويداء قالت الصحيفة إن الخسائر التي تكبدها المزارعون هذا الموسم دفعت كثيراً من الفلاحين للتفكير بشكل جدي بـ"توديع هذا الكار، خاصة أن من يذوق مرارة التكاليف هم المزارعون، بينما من يقطف شهد الأرباح هم التجار".

ووفق المصدر فإن مزارعي البندورة في السويداء يطالبون بضرورة إيجاد منافذ تسويقية لمنتجهم، و"ألّا يبقوا تحت رحمة التجار والسماسرة الذين يجنون الأرباح، ليخرج الفلاحون من المولد بلا حمص"، بحسب وصفه.

وأوضح "مدير زراعة السويداء" أيهم حامد، أن المساحات المزروعة بالبندورة هذا الموسم بلغت 705 هكتارات، مشيراً إلى أنه يتم تسويق قسم من المادة ضمن أسواق المحافظة الداخلية، بينما تذهب بقية الإنتاج إلى سوقي الهال في دمشق السويداء.

تشرين