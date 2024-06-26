سقوط سفينة ملاهي في درعا مليئة بالأطفال والأهالي

تعرضت مدينة الخطيب السياحية في محافظة درعا إلى حادثة مؤلمة مساء يوم الإثنين، بعد سقوط سفينة ملاهي مليئة بالأطفال وأهاليهم، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة. تم نقل المصابين إلى مشفى درعا الوطني، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

أفاد مدير مشفى درعا الوطني، الدكتور عبد المعين الربداوي بوفاة الشابة ميس البرماوي جراء سقوط إحدى الألعاب في المدينة.

كما استقبل المستشفى 12 إصابة أخرى، تتضمن جروحاً ورضوضاً، حيث تم تقديم العلاج لبعضهم وتخضع البعض الآخر للمراقبة الطبية.

من جانبها، أغلقت قيادة شرطة درعا المدينة وأغلقت الطرقات المؤدية إليها، وتم تحويل صاحب المدينة إلى القضاء المختص للتحقيق في الحادثة.

يجتمع أهالي الجرحى والمصابين في مشفى درعا الوطني، في انتظار تطورات حالاتهم.

يأتي هذا الحادث بعد حادثة مماثلة وقعت في دمشق عام 2011، حيث سقطت لعبة أطفال “الدويخة” في منطقة “الربوة”، مما أثار مخاوف الأهالي وشكوكهم حول سلامة مدن الملاهي وجاهزيتها لتأمين السلامة للزوار، خاصة الأطفال.

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