عدد وفيات الحجاج المسلمين بلغ 1301

وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أكد أن القيادة السعودية تضع الإنسان فوق كل اعتبار. في تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية، أشار الجلاجل إلى أن عدد الوفيات بين حجاج الحج بلغ 1301، معظمهم من حجاج غير مسجلين، موضحاً أن المملكة تعاملت بكفاءة مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري.

وأوضح وزير الصحة السعودي أن حالة الصحة للحجاج كانت جيدة وخالية من الأوبئة أو الأمراض، مع تسجيل حالات لم يكونوا مصرحين بالحج قاموا بمشي مسافات طويلة تحت أشعة الشمس.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بوفاة أكثر من ألف شخص خلال مناسك الحج، منهم أكثر من 600 مصري غالبيتهم غير مسجلين، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

في السياق ذاته، أعلنت الرئاسة المصرية يوم الخميس الماضي تشكيل “خلية أزمة” لمتابعة وإدارة وضع الحجاج المصريين الذين توفوا في المملكة العربية السعودية، وكلف رئيس الوزراء المصري المكلف بسحب تراخيص 16 شركة سياحية قامت بتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.

خلال أزمة أزمة الحجاج التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي، جاهد مدبولي للالتزام بتقديم الدعم لأسر من الحجاج في هذا الحدث الأليم. وأوضح أن الهدف التنظيمي هو تنفيذ أوامر الحجاج المصريين بمساعدة الدعم والمساندة لأسر المتوفين، مع موافقة على ما يمكن مع السلطات السعودية.



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