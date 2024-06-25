وزارة جديدة باسم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات

وافق مجلس الشعب السوري، الأحد، على مشروع قانون لإنشاء “وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزارة الجديدة ستحل محل وزارة الاتصالات والتقانة الحالية، وستتمتع بنفس الحقوق والالتزامات كما هو محدد في مشروع القانون.

مهام “وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات” الجديدة

ستتولى الوزارة الجديدة مسؤولية تنفيذ السياسة العامة في مجالات الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع “السياسة العامة للدولة”.

ستدعم الوزارة صناعة البرمجيات وجميع الخدمات المعتمدة على الشبكة، وستقوم بتنظيم وتوفير الخدمة الشاملة في قطاعي الاتصالات والبريد.

وستشرف الوزارة الجديدة على عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

اختصاصات الوزارة الجديدة

تشمل مهام الوزارة الجديدة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية لإدارة الطيف الترددي.

وستحدد الوزارة أولويات الاستثمار في قطاعي الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات.

العاملون في الوزارة الجديدة

ينص مشروع القانون على نقل جميع العاملين الدائمين في الوزارة الحالية إلى الوزارة الجديدة، مع الاحتفاظ بمواقعهم وفئاتهم وأجورهم.

كما سيظل العاملون المعارون والمؤقتون والمتعاقدون في مواقعهم الحالية وفقاً للقوانين واللوائح السارية.

وزارة الإعلام الجديدة

وفي عام 2022، أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع مرسوم لإنشاء “وزارة الإعلام” الجديدة، لتحل محل الوزارة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التشريعي رقم 186 في 10 ديسمبر 1961. يهدف هذا التغيير إلى “توفير قانون عصري يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي لم يشملها القانون الحالي”.

توسيع صلاحيات وزارة الإعلام

وسّع المشروع الجديد من صلاحيات وزارة الإعلام، مما عزز من رقابتها وسيطرتها على مختلف جوانب الإعلام ومؤسساته. شمل ذلك تعديل “قانون الإعلام” رقم 108 الصادر في سبتمبر 2011، ليتضمن تنظيم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد مكاتب إعلامية للوسائل الإعلامية غير السورية، بالإضافة إلى مراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي والتدريب الإعلامي.

بهذه القرارات، تسعى الحكومة السورية إلى تحديث بنيتها التحتية في مجالات الاتصالات والإعلام لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرتها على إدارة وتنظيم هذه القطاعات الحيوية.

وكالات