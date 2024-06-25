الخطوط الحديدية السورية تحقق أرباحاً لأول مرة منذ 14 عام

أعلن مضر الأعرج، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، عن تحقيق المؤسسة لأرباح تقدر بحوالي 10 مليارات ليرة سورية، وهو إنجاز يعد الأول من نوعه منذ 14 عاماً.

وفي بيان صدر اليوم، أوضح الأعرج أن المؤسسة تمكنت من نقل 600 ألف طن من البضائع خلال عام 2024، مما ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بفضل الإيرادات التي جنتها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، مثل صعوبة تأمين قطع الغيار والمواد والمعدات والآليات اللازمة لإعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية.

وأشار الأعرج إلى أن الخطوط الحديدية السورية قدّرت خسائر منشآتها بأكثر من 60 تريليون ليرة سورية نتيجة للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرضت لها خلال فترة الحرب على سوريا.

واعتبر أن قطاع الخطوط الحديدية هو من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة لهذه الأعمال، حيث أدت إلى تدمير 80% من البنى التحتية وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك وسرقة المعدات الأساسية.

وأضاف الأعرج أن الأعمال الإرهابية المسلحة أدت إلى خروج 2026 كم من خطوط السكك الحديدية عن الخدمة، مع بقاء 1500 كم من إجمالي طول الشبكة البالغ 2552 كم خارج الخدمة.

الميادين نت