أسعار الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية في دمشق
غسالة: تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى 8 ملايين ليرة.
الشاشات: تتراوح بين 2.5 و5 ملايين ليرة.
مراوح تعمل على الكهرباء والبطارية معاً: تبدأ من 650 ألف ليرة.
مراوح تعمل على الكهرباء فقط: تبدأ الأسعار من 400 ألف للحجم الصغير.
طباخ ليزري شامل: يبدأ من 400 ألف ليرة ويصل إلى 800 ألف للأنواع الجيدة.
برادات: يصل سعر البراد ذو الماركة المعروفة إلى 9 ملايين ليرة.
فرن غاز 5 رؤوس: يبدأ من 2.3 مليون ويصل إلى 6 ملايين ليرة.
خلاط فواكه: من 350 ألفاً إلى 800 ألف ليرة حسب النوع و الماركة
مكواة بخار: تبدأ من 350 ألف وتصل إلى مليون ليرة.
أسعار الأثاث الخشبي:
طقم طاولات رباعي: يبدأ من 500 ألف ليصل إلى 3 ملايين للخشب الزان، الطاولة المفردة تبدأ من 500 ألف.
طقم كنبايات لف زاوية صندوق: يبدأ من 1.7 مليون وصولاً إلى 3.5 مليون ليرة.
أطقم الكنبايات: بين 4 ملايين للنوع البازاري وصولاً إلى 20 مليون ليرة حسب نوع الخشب والإسفنج والقماش المستخدم.
غرف النوم:
غرف النوم الخفيفة: تبدأ من 2 مليون وتصل إلى 15 مليون ليرة.
غرفة نوم أطفال كاملة: 3.5 مليون ليرة.
غرف النوم المصنوعة من الخشب: كحد أدنى 25 مليون ليرة وقد تصل إلى 100 مليون ليرة!
غلوبال نيوز
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