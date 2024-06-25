أسعار الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية في دمشق

25-06-2024

أسعار الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية في دمشق

 غسالة: تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى 8 ملايين ليرة.

 الشاشات: تتراوح بين 2.5 و5 ملايين ليرة.

 مراوح تعمل على الكهرباء والبطارية معاً: تبدأ من 650 ألف ليرة.

مراوح تعمل على الكهرباء فقط: تبدأ الأسعار من 400 ألف للحجم الصغير.

 طباخ ليزري شامل: يبدأ من 400 ألف ليرة ويصل إلى 800 ألف للأنواع الجيدة.

 برادات: يصل سعر البراد ذو الماركة المعروفة إلى 9 ملايين ليرة.

 فرن غاز 5 رؤوس: يبدأ من 2.3 مليون ويصل إلى 6 ملايين ليرة.

خلاط فواكه: من 350 ألفاً إلى 800 ألف ليرة حسب النوع و الماركة

 مكواة بخار: تبدأ من 350 ألف وتصل إلى مليون ليرة.

أسعار الأثاث الخشبي:

طقم طاولات رباعي: يبدأ من 500 ألف ليصل إلى 3 ملايين للخشب الزان، الطاولة المفردة تبدأ من 500 ألف.

طقم كنبايات لف زاوية صندوق: يبدأ من 1.7 مليون وصولاً إلى 3.5 مليون ليرة.

أطقم الكنبايات: بين 4 ملايين للنوع البازاري وصولاً إلى 20 مليون ليرة حسب نوع الخشب والإسفنج والقماش المستخدم.

غرف النوم:

غرف النوم الخفيفة: تبدأ من 2 مليون وتصل إلى 15 مليون ليرة.

غرفة نوم أطفال كاملة: 3.5 مليون ليرة.

 غرف النوم المصنوعة من الخشب: كحد أدنى 25 مليون ليرة وقد تصل إلى 100 مليون ليرة! 


غلوبال نيوز

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