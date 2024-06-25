25-06-2024
القبض على ثلاثة متعاطين ومروجين
نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة تجار المخدرات، ونتيجة البحث والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخـ.درات بدمشق من إلقاء القبض على المدعوين (محمد . ع ، ح) و(محمد ، ق) و(محمد . م ، ق) في محلة (المجتهد) وضبط بحوزتهم كمية ( 6000 ) ستة آلاف حبة كبتاغون مخـ.درة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج الحبوب المخـ.درة لقاء المنفعة المادية بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
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