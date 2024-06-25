الصين: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بعض شركاتنا غير قانونية

دعت الصين اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء عقوباته أحادية الجانب ضد شركاتها والتي ليس لها أي أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي رداً على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 شركة صينية بذريعة دعمها الصناعة العسكرية الروسية: “إن التبادلات والتعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا يجوز تعطيلها أو التدخل فيها من قبل أي طرف ثالث”، مشيرة إلى أن بلادها قدمت احتجاجات جادة إلى الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

وجددت نينغ التأكيد على مواصلة بلادها اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات الصينية، داعية في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن تلك الشركات.