سوريا تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في الاتحاد الروسي، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في الاتحاد الروسي، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وأضافت الوزارة في بيانها: تؤكد سوريا استنكارها الشديد لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في روسيا وزرع الفتنة بين أبناء شعبها.

وأكدت وزارة الخارجية أن قيام قوات كييف بالاعتداء الصاروخي على المواطنين الروس في جمهورية القرم الروسية، وبأسلحة أمريكية الصنع، بالتزامن مع تلك الأعمال الإرهابية، ليس سوى تأكيد آخر على مستوى الروح العدائية الذي وصل إليه الغرب الجماعي تجاه الاتحاد الروسي، وعدم اكتراثه بحياة المدنيين الأبرياء.

وختمت الخارجية بيانها: تؤكد الجمهورية العربية السورية على وقوفها إلى جانب الشعب الروسي الصديق، ولديها كامل الثقة بقدرة الاتحاد الروسي على مواجهة هذه التحديات.

يشار إلى أن هجمات استهدفت مراكز للشرطة وكنائس وكنيس يهودي في مدينتي ديربنت ومحج قلعة أثناء عيد العنصرة الأرثوذكسي أو ما يعرف كذلك بعيد الخمسين في جمهورية داغستان الروسية شمال القوقاز، أسفرت عن مقتل 20 ضابط شرطة والعديد من المدنيين، فضلاً عن خمسة مسلحين.

كما نُقل ما لا يقل عن 16 شخصاً إلى المستشفى، متأثرين بجروحهم بعد الهجوم الذي وقع مساء الأحد، وتم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.