قوات التحالف تنفذ عملية إنزال في دير الزور

نفذت قوات “التحالف الدولي” مدعومةً بقوة من “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” عملية إنزال بالمروحيات في مدينة “الشحيل” شرقي دير الزور.

وأشارت مصادر إلى أن عملية الإنزال استهدفت منزل أحد سكان الشحيل المدعو “عبد ذيبان العلوان”، موضحة أنه لم تتضح بعد أسباب العملية التي رافقتها عمليات دهم وتفتيش في منازل مُجاورة وإطلاق نار كثيف.

وأضافت المصادر أنه فور انتهاء العملية انسحبت قوة الإنزال المدعومة بقوة برية من “قسد” كاشفةً عن أعمال تكسير ونهب طالت تلك المنازل.

وفي 4 حزيران الجاري نفذت قوات “التحالف الدولي” عملية إنزال جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشمالي، استهدفت منزل المدعو “خليل صالح المحمد” وتبعتها اشتباكات بين أهالي المنزل والقوة المُنفذة للعملية بمساندة “قسد”، ما أودى بحياة خليل المحمد، وابنه عمر -17عاماً-.

وفي 19 أيار الفائت، نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في قرية “أم غربة” الواقعة عند الحدود السورية-العراقية في البادية الشمالية لدير الزور، واعتقلت حينها اثنين من سكان القرية بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، وجاءت هذه العملية بعد يومين من عملية مشابهة أفضت إلى مقتل شخص يدعى “أمجد الحسن” من الجنسية العراقية في مدينة البصيرة.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر إلى أن “قسد” اعتقلت 10 شبان من قرية “العزبة” بريف دير الزور الشمالي في إطار حملاتها التي تنفذها لـ”التجنيد الإجباري” بمناطق سيطرتها.

وتنفذ القوات الأمريكية شرقي سوريا باستمرار، عمليات إنزال جوي، ووفق مصادر “أثر برس” فإنه خلال عام 2023 نفذت القوات الأمريكية نحو 24 عملية إنزال توزعت في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية وريف حلب.

أثر