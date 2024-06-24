إدخال قطيع جديد من أمات الفروج إلى منشأة صيدنايا

كشف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن أنه تم إدخال 12480 فرخة صيصان أمات فروج و1900 ديك من عرق روص /308/ إلى منشأة دواجن صيدنايا بعد تجهيز قسم أمات الفروج لديها من الناحية الفنية واتخاذ إجراءات التعقيم والأمن الحيوي وفقاً للمعايير المعتمدة وتأمين العلف اللازم والمصنع وفق المواصفات القياسية السورية، لافتاً إلى أن هذا العرق يعتبر من السلالات العالمية المنتجة والمتمتعة بالأداء العالي للأمات ومعدل التحويل الغذائي الممتاز.

وأشار حجازي إلى أن الإنتاج المتوقع من القطيع المستلم بعد انتهاء فترة الرعاية يبلغ حوالي مليون صوص فروج، حيث يساهم في تغطية الاحتياج المحلي بما يقارب 2000 طن من مادة لحم الفروج وتحقق التوازن بالسوق من حيث الكميات والأسعار، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة الإنتاجية والتسويقية الهادفة لتأمين صوص الفروج للمنشآت التابعة للمؤسسة ومداجن القطاع الخاص خلال عام 2025.