إلقاء القبض على سارق الشاليهات في ريف طرطوس

24-06-2024

إلقاء القبض على سارق الشاليهات في ريف طرطوس

ادعى بعض أصحاب الشاليهات إلى شرطة ناحية السودا في ريف طرطوس بتعرّض الشاليهات التي يملكونها لسرقة محتوياتها من قبل أشخاص مجهولين.

ونتيجة المتابعة وجمع المعلومات تمكنت شرطة الناحية من كشف الفاعل وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (اكثم . ش)، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة الشاليهات المذكورة حيث يقوم بكسر وخلع أبواب بعض الشاليهات وسرقة محتوياتها من أجهزة وأدوات كهربائية واسطوانات غاز وأدوات مطبخ وألبسة وغيرها حيث يقوم بزيارة أصحاب الشاليهات للتعرف عليهم ثم مغافلتهم وأخذ نسخة من مفتاح باب الشاليه ثم يقوم بسرقته بعد تأكده من عدم وجود أي شخص فيه.

تم استرداد معظم المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...