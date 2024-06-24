إلقاء القبض على سارق الشاليهات في ريف طرطوس

ادعى بعض أصحاب الشاليهات إلى شرطة ناحية السودا في ريف طرطوس بتعرّض الشاليهات التي يملكونها لسرقة محتوياتها من قبل أشخاص مجهولين.

ونتيجة المتابعة وجمع المعلومات تمكنت شرطة الناحية من كشف الفاعل وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (اكثم . ش)، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة الشاليهات المذكورة حيث يقوم بكسر وخلع أبواب بعض الشاليهات وسرقة محتوياتها من أجهزة وأدوات كهربائية واسطوانات غاز وأدوات مطبخ وألبسة وغيرها حيث يقوم بزيارة أصحاب الشاليهات للتعرف عليهم ثم مغافلتهم وأخذ نسخة من مفتاح باب الشاليه ثم يقوم بسرقته بعد تأكده من عدم وجود أي شخص فيه.

تم استرداد معظم المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.