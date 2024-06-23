سقوط مذيعة على الهواء مباشرة بسبب الحرارة

بثت قناة تلفزيونية في بولندا حادثة مروعة على الهواء مباشرة، حيث سقطت مراسلة وكانت تقدم تقريرًا مع زميلها في غرفة الأخبار الحادث وقع أثناء عرض فقرة إخبارية على الشاشة، حيث كانت المراسلة تتلعثم في كلماتها أثناء نقلها للحدث.

ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، وقعت الحادثة خلال برنامج الصباح الاعتيادي، عندما كانت المذيعة سيفيرنيوك ماسيوروفسكا تقدم تقريرها فجأة، تعرضت لغميان وفقدان الوعي بسبب التعرض للشمس لفترة طويلة.

وبعد استعادة وعيها، نشرت المذيعة ماسيوروفكا تعليقًا على منصة “إكس”، أكدت فيه أنها بخير قائلة: “لا داعي للقلق، أنا بخير وسأواصل العمل على رفع ضغط دم الأشرار”.

يشهد الطقس في بولندا ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما بين 25 و 29 درجة مئوية وسبق لمنظمات مراقبة المناخ تحذير أوروبا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، محذرة من العواقب الجسيمة لهذا الارتفاع.

إرم نيوز