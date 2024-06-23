قائمة ب أغلى مدن العالم للمغتربين في 2024

تصدرت مدينتا هونغ كونغ وسنغافورة قائمة أغلى المدن في العالم للمغتربين لعام 2024، بحسب تقرير تكلفة المعيشة السنوي لشركة “ميرسر”.

ويؤكد هذا التصنيف استمرار المدينتين في المركزين الأول والثاني للسنة الثانية على التوالي، متفوقتين على مدن سويسرية مثل زيورخ وجنيف وبازل وبرن.

وفقاً لما نقله موقع “بلومبيرغ” الاقتصادي، فإن هونغ كونغ وسنغافورة حافظتا على تفوقهما رغم المنافسة الشديدة من مدن أخرى ذات تكلفة معيشية مرتفعة.

التقرير أشار أيضاً إلى وجود مدينتين عربيتين ضمن المراكز الثلاثين الأولى، مما يعكس التفاوت الكبير في تكلفة المعيشة العالمية.

العوامل الرئيسية التي جعلت هونغ كونغ وسنغافورة تتصدران القائمة تشمل ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة العامة، ما أدى إلى تراجع زيوريخ إلى المركز الثالث، تليها جنيف وبازل وبرن في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

وفي تحول ملحوظ، انخفضت نيويورك إلى المركز السابع، بينما شهدت لندن قفزة ملحوظة إلى المركز الثامن، حيث ارتفعت تسعة مراكز مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الموقع إلى أن هذه التغيرات تعكس الديناميكية المستمرة لتكاليف المعيشة في المدن الكبرى حول العالم.

وتحتل سيدني المركز الأول في منطقة المحيط الهادئ بترتيب 58 عالمياً، في حين تُعد تورونتو أغلى مدينة في كندا بالمرتبة 92.

وفي الهند، تقدمت مومباي إلى المرتبة 136، بينما شهدت لاغوس وأبوجا في نيجيريا تراجعاً كبيراً بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة.

تصنيف “ميرسر” يقيم التكلفة المقارنة لأكثر من 200 عنصر وخدمة تشمل السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية عبر 226 مدينة.

وفيما يلي قائمة بأغلى 30 مدينة للمغتربين في عام 2024:

هونغ كونغ- الصين

سنغافورة

زيورخ- سويسرا

جنيف- سويسرا

بازل- سويسرا

برن- سويسرا

نيويورك- الولايات المتحدة

لندن- المملكة المتحدة

ناسو- جزر البهاما

لوس أنجلوس- الولايات المتحدة

كوبنهاغن- الدنمارك

هونولولو- الولايات المتحدة

سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة

بانغي- جمهورية أفريقيا الوسطى

دبي- الإمارات العربية المتحدة

ميامي- الولايات المتحدة

جيبوتي- جيبوتي

بوسطن- الولايات المتحدة

شيكاغو- الولايات المتحدة

نجامينا- تشاد

واشنطن العاصمة- الولايات المتحدة

شنغهاي- الصين

فيينا- النمسا

بكين- الصين

كوناكري- غينيا

أتلانتا- الولايات المتحدة

سياتل- الولايات المتحدة

باريس- فرنسا

أمستردام- هولندا



وكالات