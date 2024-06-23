أطباء ينبهون إلى مخاطر حقن خسارة الوزن للاستعداد للشاطئ

حذر عدد من الأطباء في بريطانيا من مضاعفات خطيرة تهدد حياة الأشخاص الذين يشترون أدوية فقدان الوزن القوية من الإنترنت.

المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، البروفيسور ستيفن باويس، عبر عن قلقه بسبب استخدام أدوية مثل حقن “ويغوفي” و”أوزيمبك” من قبل أشخاص يرغبون في فقدان الوزن بسرعة، مشيراً إلى أن الشراء عبر الإنترنت قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

من جهتها، أكدت الدكتورة فيكي برايس، الرئيسة المنتخبة لجمعية الطب الحاد، على ازدياد حالات المرضى الذين يعانون من مضاعفات خطيرة بسبب هذه الأدوية، مثل التهاب غدة البنكرياس وتغيرات في مستويات الملح في الدم، والتي قد تؤدي إلى الموت.

وتجسد هذه المخاوف حالة فتاة صغيرة وصلت إلى قسم الطوارئ بعد تعاطيها لعقار “ويغوفي” المشترى عبر الإنترنت، حيث كانت بحاجة إلى علاج عاجل بسبب الحماض الكيتوني الذي تسببت فيه نقص الطعام الحاد الناتج عن تناول الدواء بشكل غير محسوب ودون إشراف طبي.

هذه التحذيرات تبرز خطورة استخدام الأدوية لفقدان الوزن بدون استشارة طبية مسبقة، مع التأكيد على ضرورة التوعية بالمخاطر المحتملة والبحث عن العلاجات الآمنة والمعتمدة طبياً.

سكاي نيوز عربية



