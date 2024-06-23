نوع من غسول الفم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. تجنبوه!

تحذر دراسة جديدة من أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكحول قد يزيد من البكتيريا الضارة في الفم، مما يرتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان.

أظهر البحث أن البكتيريا مثل Fusobacterium nucleatum وstreptococcus anginosus تزيد بشكل ملحوظ بعد استخدام يومي للمنتج، والتي سبق أن ربطت بأمراض مثل سرطان المريء والقولون والمستقيم.

المعروف أن الكحول يؤثر على توازن الميكروبيوم الفموي، مما يجعل الباحثين ينصحون باستخدام المستحضرات الخالية من الكحول والتقليل من الاستخدام اليومي لحماية الصحة الفموية والعامة.



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