نوع من غسول الفم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. تجنبوه!

23-06-2024

نوع من غسول الفم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. تجنبوه!

تحذر دراسة جديدة من أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكحول قد يزيد من البكتيريا الضارة في الفم، مما يرتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان.

أظهر البحث أن البكتيريا مثل Fusobacterium nucleatum وstreptococcus anginosus تزيد بشكل ملحوظ بعد استخدام يومي للمنتج، والتي سبق أن ربطت بأمراض مثل سرطان المريء والقولون والمستقيم.

المعروف أن الكحول يؤثر على توازن الميكروبيوم الفموي، مما يجعل الباحثين ينصحون باستخدام المستحضرات الخالية من الكحول والتقليل من الاستخدام اليومي لحماية الصحة الفموية والعامة.


العربية
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...