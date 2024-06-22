تخوُّف أميركي من إندلاع حرب في المنطقة

نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي رفيع أن هناك احتمالاً متزايداً لنشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، خاصة مع تراجع الفرص للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

المسؤول أكد أن إسرائيل أعربت عن قلقها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة من حزب الله.

من جهة أخرى، ذكر موقع “أكسيوس” أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين كان سيئاً، مع تصاعد الخلافات بينهما وتأثيرها على جهود الهدوء مع حزب الله.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إلى أن الولايات المتحدة حذرت لبنان من دعم أي هجوم إسرائيلي إذا لم يتوقف حزب الله عن هجماته اليومية على شمال إسرائيل.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن هوكشتاين أكد ضرورة حل النزاع بين حزب الله وإسرائيل بطرق دبلوماسية وسريعة، مع التأكيد على أنه “أمر ملح”.

وحذر من أن عدم وقف هجمات حزب الله اليومية على شمال إسرائيل قد يتسبب في تعرضه لعملية إسرائيلية محدودة بدعم من الولايات المتحدة. وأكد على ضرورة حل دبلوماسي يجبر حزب الله على احترام الحدود اللبنانية -الإسرائيلية، لافتاً إلى أن إسرائيل قد تشن هجوماً محدوداً بالتنسيق مع الولايات المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل مع الأطراف الإقليمية لمنع نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، معرباً عن استعداده لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على السلام في جنوب لبنان وتجنب تفاقم التوترات.



التيار