قسد تنقل تعزيزات إلى خطوط التماس مع الجيش السوري في دير الزور

أكدت مصادر محلية نشر “قوات سورية الديمقراطية – قسد” تعزيزات قتالية على خطوط التماس غرب قريتي “الحسينية” و”الجنينة” في دير الزور، التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية شرق نهر الفرات.

تم إرسال تعزيزات إضافية أيضًا إلى المناطق المقابلة لمدينة الميادين والقرى المجاورة.

ونشرت “قسد” قناصين ومدافع هاون ومدفعية ثقيلة في المنطقة، في خطوة تأتي بعد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الجيش السوري و”قسد” في بلدة “محميدة” بريف دير الزور الغربي.

وفي سياق مواز، استشهد طفل وأصيبت والدته بعد إطلاق نار من قناص تابع لـ “قوات سورية الديمقراطية (قسد)” قرب بلدة محكان .

كما أصيب ثلاثة آخرين بجروح نتيجة سقوط قذيفة هاون على نفس البلدة، تم إطلاقها من مناطق تحت سيطرة “قسد” في شرق نهر الفرات.

هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد هجمات قوات العشائر العربية بقيادة شيخ القبيلة “إبراهيم الهفل”، حيث استهدفت قوات العشائر مجموعة من “قسد” في بلدة الجنينة، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، قتلت هجمات العشائر العربية عدة أفراد من “قسد”، بما في ذلك قائد إحدى المجموعات التابعة لـ “مجلس هجين العسكري”، المعروف باسم “أبو عبد الله هجين”.



أثر برس