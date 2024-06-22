سوري يُكرم كواحد من أفضل 20 رئيساً تنفيذياً في أوروبا

وُلد “منير خليفة”، المغترب السوري في دولة الإمارات، في دمشق عام 1965.



حاصل على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية بتقدير امتياز من أكاديمية العلوم الاقتصادية في أوديسا، وحاصل أيضاً على شهادة في المهارات القيادية والإدارية من معهد Ilm للقيادة والإدارة في لندن.

بعد تخرجه في عام 1992، عاد إلى سورية، حيث عمل كمحرر في قسم الاقتصاد في صحيفة تشرين، ثم تقلد منصب رئيس قسم الاقتصاد في مجلة تشرين الأسبوعية.

كما كان كاتباً لمقالات اقتصادية في صحيفة الخليج، وصحيفة الإماراتية، وصحيفة البيان.

لديه خبرة في العمل الدولي حيث عمل في شركة دولية لخدمة الطائرات كمترجم بفضل إتقانه لأربع لغات : الإنجليزية، الروسية، الأوكرانية، والعربية.

تقلد منصب مدير تجاري في هذه الشركة قبل أن يستقيل ليتفرغ لأعماله الخاصة.

في عام 2004، انتقل إلى الإمارات حيث أصبح شريكاً في شركة دولية لخدمة الطائرات.

بعد خمس سنوات، أسس شركته الخاصة “ميكس جيت” في عام 2009، والتي تختص في تزويد الوقود للطائرات وتقديم الخدمات الأرضية في مطارات العالم، ونجحت في أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

في العام الماضي، قامت شركة ميكس جيت بتزويد حوالي 60 مليون ليتر من وقود الطائرات لزبائنها حول العالم.

منير خليفة متزوج ولديه ابنان.

الابن الأكبر حاصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في دبي، وحاصل أيضاً على الماجستير بتقدير امتياز من جامعة كينغز كولج في لندن في العلاقات الشرق أوسطية، ويعمل حالياً نائباً للرئيس في شركة ميكس جيت.

الابن الثاني درس في أكاديمية الطيران الدولية البريطانية وحصل على شهادة طيار مدني، ويعمل حالياً كطيار في طيران الإمارات.

في عام 2024، تم تكريم “منير خليفة” كواحد من أفضل 20 رئيساً تنفيذياً ديناميكياً في أوروبا من قبل مجلة CEO، مما يعزز مكانته كشخصية مؤثرة في عالم الأعمال.

إضافة إلى مساعيه المؤسسية، يشغل السيد خليفة منصب رئيس ومؤسس للمنظمة الدولية لخدمات الطيران (IASO)، التي تعمل كمنتدى صناعي بارز، واُعترف بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في عام 2019.

صاحبة الجلالة