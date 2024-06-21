14 شهيداً على الأقل في مجازر جديدة للعدو الإسرائيلي بقطاع غزة
استشهد 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، جراء مجازر جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة المنكوب.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منازل في مخيمات النصيرات والمغازي والبريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 12 آخرين.
واستشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون أمس، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل في أحياء تل الهوا والشجاعية والزيتون بمدينة غزة ومباني سكنية شمالها وفي محيط مجمع الشفاء الطبي غربها.
وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في مخيم النصيرات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37431 شهيداً و85653 جريحاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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