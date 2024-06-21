الجيش الروسي يدمر 114 مسيرة و6 زوارق أوكرانية

أحبط الجيش الروسي محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام قوارب مسيرة وطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان حسب وكالة سبوتنيك أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم والبحر الأسود، و43 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد.

وأشار البيان إلى أنه في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود الروسي ستة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية.