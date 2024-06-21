مراوح البطاريات الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع الحرارة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في سوريا، ازدادت الحاجة إلى المراوح التي تعمل على البطاريات للتخفيف من الحر الشديد.

ويعد هذا الحل الضروري للكثير من العائلات السورية، حيث تتراوح أسعار المراوح العمودية بقدرة 20 واط، التي تعمل على الكهرباء وبطارية خارجية، بين 800 ألف وحتى مليون ليرة سورية.

هذه المراوح، المزودة بخمس شفرات وشبك هواء ديناميكي، أصبحت الخيار الوحيد المتاح للكثيرين لمواجهة الحر الشديد، رغم أن سعرها يعادل ضعف الراتب الشهري للعديد من المواطنين .

بينما يبلغ سعر المروحة ذات المواصفات الأكثر مثل مؤشر معرفة شحن البطارية، و"ليد" الإضاءة والمؤقت الزمني، نحو مليون و300 ألف ليرة سورية.

ونقل الموقع عن سيدة من سكان ريف دمشق تدعى ناريمان قولها إنها اضطرت لشراء مروحة تعمل على البطارية، بسبب حرارة الجو المرتفعة وساعات التقنين الطويلة والتي تصل إلى 9 ساعات قطع مقابل ساعة ونصف وصل.

وأشارت ناريمان إلى أن الفكرة اكتملت عندها بعد أن قرأت إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مراوح يتم وصلها على البطارية وتعمل لمدة 4 ساعات متواصلة.

من جانبه، قال أبو رائد وهو صاحب محل لبيع المراوح إن الناس تحولوا من شراء المراوح التي تعمل على الكهرباء إلى تلك التي تعمل على البطاريات.

وبشكل تقريبي يبيع أبو رائد خمس إلى سبع مراوح تعمل على البطارية يومياً، موضحاً أن "سعرها يرتبط بميزاتها، فمنها يتم وصلها إلى البطارية بـ 3 شفرات وتعمل لـ4 ساعات متواصلة وتعلق على الجدران، وغالباً هذه يطلبها أصحاب المحال أو غرف الانتظار في العيادات أو المطاعم".

أسعار المراوح في سوريا

ارتفعت أسعار المراوح في سوريا بنسبة 100 في المئة، تزامناً مع تزايد الطلب عليها بعد ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. عدد من أصحاب محال بيع الأدوات الكهربائية في حماة، إن أسعار المراوح ارتفعت هذا العام عن سابقه بين 50 إلى 75 في المئة، وفي بعضها 100 في المئة.



أثر - الوطن