السوريون الأكثر حصولاً على تراخيص عمل في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العمالة السورية تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر حصولاً على تراخيص العمل في القطاعين الخاص والاستثماري بمصر خلال عام 2023.

حيث بلغ عدد السوريين الحاصلين على تراخيص عمل 1439 ترخيصاً، مما يمثل نسبة 41% من إجمالي التراخيص الممنوحة. وفقاً للتقرير الذي نشره موقع "اليوم السابع"، توزعت تراخيص العمل بين 481 عقداً جديداً، و958 حالة تجديد لتعاقدات قائمة، مما يؤكد تزايد الاعتماد على العمالة السورية في السوق المصري.

تفاصيل تراخيص العمل العربية في مصر لعام 2023

بلغ عدد تراخيص العمل للعمالة السورية نحو 559 ترخيصاً، موزعة بواقع 269 تعاقد لأول مرة، و290 ترخيص تجديد لتعاقد قائم. يليهم الفلسطينيون بنحو 396 ترخيصاً، موزعة بين 87 تعاقد لأول مرة، و309 تجديد لتعاقد قائم. أما العمالة السودانية فقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة لهم نحو 288 ترخيصاً بواقع 204 ترخيص تعاقد جديد، و84 ترخيص لتعاقد قائم.

من بين الدول العربية، كانت جزر القمر الأقل حصولاً على تراخيص عمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر، بعدد 21 ترخيصاً فقط، منها 4 تعاقدات جديدة و17 تجديد لتعاقد قائم.

إحصائيات تراخيص العمل للأجانب في مصر

سجل إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 17,357 أجنبي من مختلف الجنسيات في عام 2023، مقارنة بـ 13,331 أجنبي في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 30.2%. وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل لأول مرة 7,973 أجنبي بنسبة 45.9%، بينما تم تجديد التعاقد لـ 9,384 أجنبي بنسبة 54.1% في عام 2023.