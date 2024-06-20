لاعبو أوكرانيا يطردون مدربهم بعد الخسارة الثقيلة

بعد الهزيمة الكبيرة بنتيجة 3-0 أمام منتخب رومانيا، قام لاعبو منتخب أوكرانيا بطرد مدربهم سيرغي ريبروف من غرفة خلع الملابس.

تكبدت أوكرانيا هزيمة قاسية أمام رومانيا يوم الاثنين، حيث سجل نيكولاي ستانشو ورازفان مارين ويونوتس دراغوش أهداف المباراة.

وعقب المباراة، خرج أندري لونين، حارس المرمى ولاعب ريال مدريد الإسباني، لينتقد الأداء العام للفريق.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، طلب من المدرب سيرغي ريبروف، الذي كان قد قاد سابقًا ناديي أهلي جدة السعودي والعين الإماراتي، مغادرة غرفة تبديل الملابس من قبل أولكساندر زينتشينكو، لاعب أرسنال، وأندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، عقب الخسارة الكبيرة من رومانيا.

في تصريحاته بعد الهزيمة، قال ريبروف: “لم يكن أحد يتوقع أن نخسر بهذه النتيجة. شعر اللاعبون بأنهم لم يبذلوا جهدًا كافيًا لتحقيق الفوز. للأسف، لم نقدم الأداء المطلوب.

علينا أن نظهر وجهًا آخر لأوكرانيا في مباراتنا القادمة ضد سلوفاكيا”.

وأضاف ريبروف: “طلب مني مغادرة غرفة خلع الملابس حتى يتمكن اللاعبون من عقد اجتماع بينهم فقط. نحن جميعًا نشعر بخيبة أمل، وليس بيننا أحد سعيد بما حدث”.

العربية نت

