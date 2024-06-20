حالة وفاة بسبب السقوط عن الأراجيح .. 90 إصابة ناجمة عن ألعاب العيد

أكد مشفيا المجتهد والمواساة بدمشق تسجيل 90 إصابة خلال عيد الأضحى معظمها السقوط عن الأراجيج , إضافة إلى تسجيل حالات بسبب المفرقعات النارية وحوادث السير.

بين مدير عام مشفى دمشق «المجتهد» الدكتور أحمد عباس أن المشفى استقبل نحو 50 حالة خلال العيد نصفها سقوط عن الأراجيح.

وذكر أن الحالات كان معظمها بين الخفيف والمتوسط، وتم اتخاذ العلاجات الإسعافية اللازمة و لم تسجل أي حالة وفاة.

ونوه عباس إلى وجود عدد كاف من الكادر المناوب في المشفى من أطباء وممرضين بمختلف الأقسام، علماً أنه تم إجراء جولات يومية للوقوف عند واقع الإجراءات المتخذة.

من جانبه أوضح رئيس قسم الإسعاف في مشفى المواساة الجامعي الدكتور فراس الفحل تسجيل حوالي ٤٠ إصابة مرتبطة بالعيد معظمها سقوط عن الأراجيح, ناهيك عن تسجيل حالات عدة ناجمة عن حوادث السير.

وأكد الفحل تسجيل حالة وفاة ناجمة عن السقوط عن الأراجيح، علما أنه تم إجراء عدد من العمليات الجراحية.

ونوه إلى استنفار جميع الكادر في المشفى على مدار اليوم لتقديم العلاجات الإسعافية, وخاصة أن مختلف المستلزمات والأدوية متوافرة، مشيراً إلى وجود جدول مناوبات بمختلف أقسام المشفى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت استنفار جميع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية, إضافة إلى طلبة الدراسات العليا لتقديم الخدمات الإسعافية خلال عيد الأضحى المبارك ضمن جدول مناوبات يشتمل على نحو 3 آلاف طبيب مختص وممرض وطلبة، بينما أكدت وزارة الصحة استمرار عمل أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي والمراكز الصحية المناوبة ومنظومة الإسعاف على مدار الساعة، لخدمة المراجعين والمرضى بمختلف المحافظات خلال العيد.

الوطن

