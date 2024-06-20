أجواء لاس فيغاس.. أول كازينو في الإمارات يُحدث ثورة في السياحة

كشفت وكالة “بلومبرغ” عن مشروع منتجع بقيمة 4 مليارات دولار في الإمارات، يتم تنفيذه من قبل شركة “وين ريزورت”، مشغل كازينو لاس فيغاس، الذي أعلن عنه قبل عام.

يقع المشروع في منطقة جزر المرجان الاصطناعية برأس الخيمة، حيث يتم بناء منتجعات فاخرة ومتاجر وفيلات بقيمة 7 مليارات دولار.

من المتوقع أن يصبح هذا المنتجع معلمًا سياحيًا رئيسيًا عند افتتاحه للجمهور في عام 2027.

جزر المرجان تقع في رأس الخيمة بالإمارات، وتغطي مساحة 2.7 كيلومتر مربع.

المنطقة كانت فرصة ضائعة قبل هذا المشروع الضخم، وكانت تخطط لإقامة منتجع كرة قدم وأكاديمية ريال مدريد بقيمة مليار دولار قبل إلغائها.

شركة المرجان، الجهة الحكومية التي تطور الجزر، تشير إلى وجود حوالي 20 مطورًا يعملون على مشاريع مختلفة في المنطقة، متوقعين الانتهاء منها في غضون ست سنوات.

المشاريع الجديدة تكلف مليارات الدولارات، مما يعزز البنية التحتية ويجذب الاستثمارات والسياح.

تشمل الخطط لجزيرة المرجان بناء حوالي 9000 غرفة فندقية ومنازل جديدة، إضافة إلى الفنادق والشقق القائمة حاليًا، مما يجعل رأس الخيمة وجهة سياحية متميزة في المستقبل.

الحرة