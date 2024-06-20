الحرارة أعلى من معدلاتها والرطوبة مرتفعة في المناطق الغربية

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة مساء على المناطق الشرقية والبادية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو حاراً نسبياً خلال الليل مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى.

وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة تصبح غربية إلى جنوبية غربية بعد الظهر بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.