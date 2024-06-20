20-06-2024
حوالي ١٢٠ مليون غرامات لمتاجرين بالقمح المحلي والخبز التمويني
ضبطت دوريات حماية المستهلك في حماة بالتعاون مع الجهات المختصة ٣ أشخاص يقومون بالاتجار بالقمح المحلي بطريقة غير مشروعه كمية ٣٠٠٠ كغ ، تم حجز الكمية وتسليمها لمركز حبوب كفربهم وحجز السيارتين لدى قسم الشرطة وإحالة المخالفين موجودا إلى القضاء وغُرم المخالفين بمبلغ / ٤٩،٨٤٢،٠٠٠ / ل.س .
وفي إطار متابعتها لعمل المخابز ضبطت رقابة حماة مخابز كرشة وحماة الأول وجورة حوا و الكرم والبحرة بمخالفات انتاج خبز سيء الصنع وناقص الوزن وتم تغريمهم ٦٩،٢٩٦،٩٩٩ ل.س ،
إضافة لضبط ناقل خبز بمخالفة عدم تطبيق شروط نقل الخبز التمويني ، وأحيلت جميع الضبوط للقضاء المختص .
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