حوالي ١٢٠ مليون غرامات لمتاجرين بالقمح المحلي والخبز التمويني 

20-06-2024

حوالي ١٢٠ مليون غرامات لمتاجرين بالقمح المحلي والخبز التمويني 

ضبطت دوريات حماية المستهلك في حماة  بالتعاون مع الجهات المختصة ٣ أشخاص يقومون بالاتجار بالقمح المحلي بطريقة غير مشروعه كمية ٣٠٠٠ كغ ، تم حجز الكمية وتسليمها لمركز حبوب كفربهم وحجز السيارتين لدى قسم الشرطة وإحالة المخالفين موجودا إلى القضاء وغُرم المخالفين بمبلغ / ٤٩،٨٤٢،٠٠٠ / ل.س .

وفي إطار متابعتها لعمل المخابز ضبطت رقابة حماة مخابز كرشة وحماة الأول وجورة حوا و الكرم والبحرة بمخالفات انتاج خبز سيء الصنع وناقص الوزن وتم تغريمهم ٦٩،٢٩٦،٩٩٩ ل.س ،

إضافة لضبط ناقل خبز بمخالفة عدم تطبيق شروط نقل الخبز التمويني ، وأحيلت جميع الضبوط للقضاء المختص .

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