رجال الأعمال إلى مجلس الشعب.. الصفقات مع  حلو  العيد !!

تجري حالياً مفاوضات بين مجموعة من رجال الأعمال لتشكيل قوائم انتخابية، من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بشكل نهائي بعد عطلة العيد، تزامناً مع عمليات الاستئناس الحزبي لحزب البعث.

وفي دمشق، يقود هذه الجهود اثنان من رجال الأعمال هما غزوان المصري ومحمد حمشو

القائمة المنتظرة باتت معروفة نسبياً في أوساط رجال الأعمال، رغم أنها لم تُعلن رسمياً حتى الآن، وقد تشهد انتقالات بين الجهات.

جدير بالذكر أن محمد حمشو انسحب من السباق الانتخابي في الدورة السابقة.

تضم القائمتان شخصيات نجحت في الانتخابات الماضية، إضافة إلى بعض الأسماء التي شاركت سابقاً ولم تحقق النجاح.

وفي المحافظات الأخرى، يبدو أن المنافسات بين المستقلين ستكون أقل حدة، باستثناء مدينة حلب التي بدأت تظهر معالم المنافسة فيها، لكن الأمور قد تتضح بشكل أكبر بعد العيد.



صاحبة الجلالة