تعرض لعدة طعنات بسبب سرقته لدراجة نارية والتحقيق يكشف تورطه بسرقات أخرى.

وردت معلومات إلى مركز شرطة قرى الأسد التابع لناحية الديماس في منطقة قدسيا بريف دمشق بتعرض دراجة نـ.ارية لحـ.ادث على طريق الديماس فتم التوجه مباشرةً إلى المكان وشوهدت فيه آثار لدراجة نـ.ارية وتبين أنه تم إسعاف سائقها إلى أحد مشافي دمشق ووجد في المكان شخصين تم إحضارهما إلى المركز، وبالتواصل مع المشفى المذكور تبين أن الشخص الذي تم إسعافه يدعى (ز . و) ودخل المشفى بسبب تعرضه لعدة طعـ.نات بجسده.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهما المدعوان (إ . م) و(م . ك) اعترف الأول بإقدامه على طعـ.ن المذكور لأنه سرق دراجته النـ.ارية وذلك بعد مطاردته وبرفقته صديقه المقبوض عليه الثاني وحدوث عـ.راك بينهم، حيث قام بطعـ.نه عدة طعـ.نات بجسده بواسطة سكـ.ين كانت بحوزته بعد إسقاطه عن الدراجة وقيامه بإخفاء السكـ.ين بالقرب من مساكن الديماس حيت وجدت السكـ.ين وعليها آثار دمـ.اء وتم التحرز عليها.

وبالتحقيق مع المدعو (ز . و) اعترف بإقدامه على سرقة الدراجة بالاشتراك مع عدة أشخاص متوارين وتعرضه للطعـ.ن أثناء ذهابه لبيعها، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مركبة نوع (كيا ريو) من محلة معضمية الشام في ريف دمشق بالاشتراك مع صديقه المدعو (ر . ص) ونقلها إلى محافظة أخرى ن فتم إعداد الكـ.مين اللازم لصديقه المذكور وأُلقي القبض عليه في محلة الشيخ سعد بدمشق، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما اعترف بعد مواجهته بالأدلة بإقدامه على سرقة أثاث أحد المنازل بالاشتراك مع عدة أشخاص متوارين من محلة المزة 86 ونقله إلى محلة عش الورور.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.