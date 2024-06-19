تستفيد منها 6 قرى.. مجموعة لضخ مياه الري تدخل الخدمة باللاذقية

أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية، محمود قدار، وضع مجموعة ضخ لمياه الري بالخدمة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة.

وبيّن قدار أن عودة عمل مجموعة الضخ، سينعكس إيجاباً على تحسن الري عند المزارعين على محور (الهنادي – فديو - اسطامو - رسيون - بني عيسى - بستان الباشا).



يشار إلى أن العديد من المزارعين في ريف اللاذقية يعانون من شح مياه الري بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المحاصيل للسقاية، مناشدين الجهات المعنية بوضع حلول جذرية لوقف هذه المعاناة بشكل تام.

الوطن