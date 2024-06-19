بعد ارتفاع أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية.. شركات تبحث بدائل

ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من 3 أضعاف خلال العام الماضي، ما خلق صداعاً كبيراً لصانعي الحلوى وشركات الأغذية الأخرى التي تستخدم الكاكاو لصنع الشوكولاتة.

وفي السنوات الأخيرة، كان سعر الكاكاو يحوم حول 2500 دولار للطن المتري. لكن التقارير التي تتحدث عن محصول أضعف من المتوقع أثارت مخاوف بشأن العرض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلعة في الأشهر الأخيرة. وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 11000 دولار للطن المتري في نيسان ومنذ ذلك الحين، تراجع ارتفاع الأسعار قليلاً، لكن سعر المحصول لا يزال يفوق بكثير ما اعتادت شركات الأغذية على دفعه.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن العديد من أكبر شركات الحلوى محمية من ارتفاع تكاليف الكاكاو، وذلك بفضل العقود طويلة الأجل التي تثبت الأسعار التي تدفعها مقابل السلع الأساسية لحمايتها من أحداث مثل هذه. ويمنحهم هذا بعض الوقت للتعامل مع مشكلة السعر. ولكن بحلول عام 2025، من المرجح أن ينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد مقابل الكاكاو.

تعرضت منطقة غرب أفريقيا، التي تنتج غالبية إمدادات الكاكاو في العالم، لأمراض المحاصيل وانخفاض الأسعار المدفوعة للمزارعين عند نقطة البيع، والتي تسمى تسعير باب المزرعة، مما يدفعهم إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل المطاط بدلا من الكاكاو. ومن المتوقع أن يواجه محصول الكاكاو هذا الموسم أكبر عجز منذ 6 عقود على الأقل، وفقا لتقرير رابوبنك الصادر في شهر أيار .

وذكرت “وكالات” أن غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، تتطلع إلى تأخير تسليم ما يصل إلى 350 ألف طن من الحبوب للموسم المقبل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وفي مكالمات الأرباح الأخيرة، قال مسؤولون تنفيذيون إنهم يعتقدون أن المضاربات في السوق تقود على الأقل بعض الارتفاع في أسعار الكاكاو. يمكن أن تنخفض الأسعار في سبتمبر، بمجرد توفر المزيد من المعلومات حول المحصول الجديد، لكن هذا لا يعني أنها ستعود إلى وضعها الطبيعي.

تأتي تكلفة ارتفاع هذه السلعة في وقت صعب بالنسبة للعديد من شركات الأغذية. على مدى العامين الماضيين، قام الكثيرون برفع الأسعار للتعامل مع التضخم الذي طال مجموعة واسعة من السلع. ونتيجة لذلك، أصبح المتسوقون أكثر انتقائية بشأن ما يشترونه وأكثر عدم رضاهم عن الأسعار التي يرونها في متاجر البقالة. إن تركيز المستهلكين على القيمة لا يترك لشركات الحلوى مجالاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالتسعير للتعامل مع ارتفاع تكلفة الكاكاو.

تقليص المنتج، وهي كلمة طنانة دخلت قاموس الشخص العادي على مدى العامين الماضيين. ستقوم الشركات بتخفيض كمية المنتج أو وزنه بينما يظل السعر كما هو. لكن المستهلكين أصبحوا حكيمين في هذه الحيلة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف في أكتوبر أن 72% من المشاركين لاحظوا تقلصاً في أحجام المنتجات الغذائية.

ونتيجة لذلك، سيتعين على العديد من الشركات أن تصبح أكثر إبداعا.