وفاة الكاتب والسيناريست فؤاد حميرة

توفي الجمعة 14 حزيران 2024 الكاتب والسيناريست فؤاد حميرة بحسب ما نشر أحد أفراد عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وولد “حميرة” في تشرين الثاني 1965 بدمشق وعمل مدير تحربر جريدة “الدستور” وقدم عروضاً مسرحية في الثمانينيات عبر مسرح الشبيبة والمسرح الجامعي ومسرح العمال ثم انطلق بعدها نحو كتابة السيناريو.

وقدم “حميرة” عدة مسلسلات بين كتابة وسيناريو وإشراف على ورش كتاب وتمثيل أشهرها “الحصرم الشامي” بأجزائه الثلاث و”رجال تحت الطربوش” و”غزلان في غابة الذئاب” و”شتاء ساخن” و”الإمام الشافعي” و”ممرات ضيقة” و”الهيبة الرد” و”يوم ممطر آخر” وغيرهم.

ووجه “حميرة” في عام 2022 اتهامات للشركة المنتجة لمسلسل “كسر عضم” بسرقة شخصيات من نصه “حياة مالحة” الذي بدأ تصويره عام 2011 مع الشركة ذاتها قبل أن يتوقف سريعاً مع بدء الحرب على سوريا ما خلق “شوشرة” كبيرة حول العمل.

ودخل “حميرة” في جدال مع صانعي مسلسل “الزند” معتبراً أنه “نسخة علوية عن الهيبة” ما عرضه لهجوم كبير ليبين لاحقاً أنه لم يقصد المعنى الطائفي بل أن “الزند” استمرار لفكرة “الهيبة” ضمن بيئة ريفية قروية سورية.

يذكر أن “حميرة” دخل في متاهات السياسة وكان له مواقف مناهضة للدولة السورية مع بداية الحرب على البلاد وكان أحد أعضاء ما يسمى “الإئتلاف المعارض” حتى انسحابه منه منتصف 2021 بسبب “مواقفه المتخاذلة” وفق ما نشره على حسابه عبر “فيس بوك” وذلك بعد يومين من مهاجمته تركيا والطالبين منها التدخل عسكرياً في الشمال والسوري ضد ميليشيا “قسد”.

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