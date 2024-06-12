الدول العشر الأكثر امتلاكًا للأغنام في العالم.. من بينها عربية

لا يزال الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وركيزة أساسية لعدة صناعات في مختلف المجتمعات، رغم التطور الذي شهده العالم في القرون الأخيرة.

نستعرض هنا تفاصيل حول الدول الأكثر امتلاكاً للأغنام في العالم.

تشير إحصائيات عالمية إلى وجود مفارقات مثيرة بين الدول من حيث إنتاج وتصدير واستيراد الأغنام.

على سبيل المثال، يتضح من الإحصاءات أن السودان يمتلك عدداً كبيراً من رؤوس الأغنام بين الدول العربية، لكنه ليس من أكبر المصدرين.

في المقابل، يعد الأردن من بين أكبر الدول المصدرة والمستوردة للأغنام في العالم.

تحتل الصين الصدارة من حيث عدد رؤوس الأغنام، بينما يتفوق الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا في تصدير الأغنام.

المثير للاهتمام أن الأردن يظهر كواحد من أكبر الدول استيراداً وتصديراً للأغنام في العالم.

الدول الأكثر تصديراً للأغنام

وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2022، إليكم ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأغنام الحية من حيث القيمة :

الاتحاد الأوروبي: 430 مليون دولار (2.81 مليون رأس).

رومانيا: 278 مليون دولار (2.29 مليون رأس).

إسبانيا: 192 مليون دولار (1.49 مليون رأس).

الأردن: 167 مليون دولار (1.78 مليون رأس).

البرتغال: 89 مليون دولار (450,495 رأس).

تركيا: 64 مليون دولار (541,704 رأس).

أستراليا: 56 مليون دولار (524,908 رأس).

المجر: 47 مليون دولار (429,509 رأس).

قيرغيزستان: 46 مليون دولار (491,119 رأس).

فرنسا: 45 مليون دولار (490,684 رأس).

الدول العربية الأكثر تصديراً للأغنام

فيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية تصديراً للأغنام الحية لعام 2022 :

الأردن: 1.78 مليون رأس.

الإمارات: 356,231 رأس.

الكويت: 166,116 رأس.

مصر: 23,630 رأس.

الدول الأكثر استيراداً للأغنام في العالم

فيما يلي الدول الأكثر استيراداً للأغنام الحية لعام 2022 وفقاً لتقرير البنك الدولي :

الأردن: 270 مليون دولار (2.17 مليون رأس).

الكويت: 145 مليون دولار (1.6 مليون رأس).

قطر: 136 مليون دولار (نحو مليون رأس).

الكيان الصهيوني: 123 مليون دولار (22.5 مليون رأس).

سلطنة عمان: 92 مليون دولار (738,940 رأس).

إيطاليا: 70 مليون دولار (701,442 رأس).

أوزبكستان: 50 مليون دولار (310,692 رأس).

الأراضي الفلسطينية المحتلة: 48 مليون دولار (391,410 رأس).

أيرلندا: 46 مليون دولار (30,898 رأس).

الاتحاد الأوروبي: 46 مليون دولار (332,388 رأس).

الدول العربية الأكثر استيراداً للأغنام الحية

هذه قائمة بأكثر الدول العربية استيراداً للأغنام الحية لعام 2022:

الأردن: 270 مليون دولار (2.167 مليون رأس).

الكويت: 145 مليون دولار (1.16 مليون رأس).

قطر: 136 مليون دولار (نحو مليون رأس).

سلطنة عمان: 92 مليون دولار (738,940 رأس).

الأراضي الفلسطينية المحتلة: 48 مليون دولار (391,410 رأس).

الدول الأكثر امتلاكاً للأغنام في العالم

وفقاً لموقع “وورلد بوبيوليشن ريفيو”، إليكم قائمة الدول الأكثر امتلاكاً لرؤوس الأغنام لعام 2024 :

الصين: 173.1 مليون رأس (13.7% من الإجمالي العالمي).

الهند: 68.1 مليون رأس (5.39%).

أستراليا: 63.5 مليون رأس (5.03%).

نيجيريا: 47.7 مليون رأس (3.78%).

إيران: 46.6 مليون رأس (3.69%).

إثيوبيا: 42.9 مليون رأس (3.4%).

تركيا: 41.1 مليون رأس (3.4%).

السودان: 40.9 مليون رأس (3.24%).

تشاد: 38.7 مليون رأس (3.06%).

بريطانيا: 35.6 مليون رأس (2.59%).

الدول العربية الأكثر امتلاكاً للأغنام

إليكم الدول العربية الأكثر امتلاكاً لرؤوس الأغنام في عام 2024 :

السودان: 40.9 مليون رأس (3.24%).

الجزائر: 31.2 مليون رأس (2.45%).

المغرب: 25.3 مليون رأس (1.75%).

سوريا: 18.8 مليون رأس (1.27%).

الصومال: 14 مليون رأس (0.96%).

موريتانيا: 13.7 مليون رأس (0.88%).

السعودية: 11.1 مليون رأس (0.75%).

اليمن: 10.8 مليون رأس (0.73%).

ليبيا: 8.7 مليون رأس (0.59%).

العراق: 7.5 مليون رأس (0.53%).



