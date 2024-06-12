نفوق بالدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. ولا إصابات بالإنفلونزا!

بيّن مدير الصحة الحيوانية باسم محسن، في تصريحات لـ شام إف إم، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤدي إلى إجهاد الطيور، خاصة تلك التي تربى في الحظائر.

وفي الأيام الأخيرة، شهدنا ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة بعد فترة معتدلة سابقاً، مما جعل المربين يعانون من تدهور حالة الطيور، حيث لم يكونوا يستخدمون الرذاذ والمراوح لعدم الحاجة لها، ما أدى لنفوق عدد من الطيور.

وأشار محسن إلى وفاة حوالي 2000 طائر في حلب، بينما كانت النسبة أقل في طرطوس، حيث لم تتجاوز 4٪.

ولم يتم تسجيل حالات كبيرة في باقي المحافظات.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الطيور المتوفاة بشكل صحي، حيث يتم تخصيص قسم خاص لإتلافها بشكل آمن لمنع انتشار الأمراض التي قد تؤثر على الحيوانات.



وأكد محسن أن سورية خالية من إنفلونزا الطيور ولم تسجل أي إصابات، بفضل الإجراءات الصارمة في استيراد الصيصان من المناطق التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالمرض.