القبض على خمسة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة

12-06-2024

القبض على خمسة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة تجار المواد المخـ.درة تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخـ.درة وضبط كمية منها بحوزتهم على النحو الآتي :

▪️ إلقاء القبض على شخصين في محلة (بستان الدور) وضبط بحوزتهم قطع من الحشيش المخـ.در وكمية من الحبوب المخـدرة.

▪️ توقيف شخص في محلة (القزاز) وضبط بحوزته كمية ( 2000 ) ألفي حبة كبتاغون مخدرة وقطع من مادة الحشيش المخدر.

▪️ إلقاء القبض على شخصين في محلة (الدويلعة) وضبط بحوزتهم قطع من مادة الحشيش المخـ.در وكمية ( 390 ) ثلاثمائة وتسعون حبة دوائية مخدرة و( 5 ) غرامات من مادة الكريستال المخدرة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخـ.درة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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