العثور على أب لطفلين مقتـول مع شخص آخر في السويداء

عثر الأهالي في منطقة ظهر الجبل بالسويداء على جثمان شخص يُدعى جلال نور الدين مقلد، الأحد، مقتولًا إلى جانب جثمان ضحية أخرى، وذلك بعد ساعات من اختفائه وبدء عمليات البحث عنه.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنه تم العثور على جثمان المواطن جلال نور الدين مقلد، البالغ من العمر 47 عامًا، في ظهر الجبل بعد فقدان أثره في اليوم السابق.

وبحسب المصادر المحلية، وُجد مقلد، وهو متزوج ولديه طفلان، بجانب جثمان آخر في المنطقة.

ووفقًا لمصادر مقربة من الفقيد، فقد انقطع الاتصال به بعد مغادرته منزله قرب دوار الشرطة العسكرية ظهر السبت، وكان يستقل سيارة سوداء من طراز كيا سبورتاج.

وأضافت المصادر، نقلاً عن أقاربه، أن مقلد عاد من الإمارات قبل نحو أسبوعين وكان يعمل في مجال الصيرفة، وأشارت إلى أنه كان يتمتع بسمعة طيبة.

ومن جهتها، رجحت مصادر مطلعة أن يكون مقلد قد تعرض لعملية خطف، حيث استنفرت عدة فصائل محلية ومجموعات أهلية للكشف عن ملابسات اختفائه، قبل أن يتم العثور على جثته.

وكالات