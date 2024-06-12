 القبض على عصابة سلب مسلح تنتحل صفة دورية أمنية في دمشق

أبلغ أحد المواطنين في دمشق فرع الأمن الجنائي عن اقتحام مجموعة مجهولة الهوية لمنزله في منطقة عرنوس.

كان هؤلاء الأشخاص يرتدون زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة نارية، وادعوا أنهم من دورية أمنية، ثم قاموا بسرقة مجوهرات ذهبية ومبالغ مالية بالليرة السورية والدولار الأمريكي واليورو.

بعد التحريات وجمع المعلومات، تمكن فرع الأمن الجنائي من تحديد هوية أحد الجناة وتحديد مركبة من نوع نيسان مورانو كانوا يستخدمونها في تنقلاتهم.

تم القبض عليه في كمين محكم في منطقة عرنوس، واتضح أن اسمه (باسل . ع). خلال التحقيق معه، اعترف بأنه نفذ العملية بالتعاون مع مجموعة تضم (حسن . أ) و(مجد . ج) و(مهند . ج) و(يوسف . أ) و(خالد . ق).



كانوا قد شكلوا عصابة تخصصت في السرقات المسلحة، حيث انتحلوا صفة دورية أمنية وارتدوا زيًا عسكريًا واقتحموا المنزل باستخدام المركبة المستأجرة، وسرقوا المجوهرات والمبالغ المالية، ثم تقاسموا المسروقات وصرفوها على ملذاتهم الشخصية.

بعد إعداد عدة كمائن، تم القبض على بقية أفراد العصابة في مناطق مختلفة من دمشق.

وتم ضبط بحوزتهم مسدسان غير مرخصين من نوع مكروف ولاما، وحزام يحتوي على قنابل، وموسين كباس، وسبعة هواتف محمولة، ومبالغ مالية متنوعة.

كما تم حجز مركبة من نوع سوبارو كانوا يستخدمونها للتنقل. وأظهرت التحقيقات وجود عدة مذكرات بحث بحق بعض أفراد العصابة بتهم السرقة وشراء المسروقات. وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية