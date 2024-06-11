ماكرون يحل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات تشريعية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، عن حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن تحالفه الرئاسي.

ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، صرح ماكرون في خطاب متلفز عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية قائلاً: “أعلن حل الجمعية الوطنية، وسأوقع مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو”.

وأشار ماكرون إلى أن نتائج الانتخابات الأوروبية “لم تكن مواتية للأحزاب المؤيدة لأوروبا”، مشددًا على أن “صعود القوى القومية والديماغوجية يمثل خطرًا على أمتنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الذي فاز في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في فرنسا.

وبحسب قناة “بي إف إم تي في”، نقلاً عن تقييم أجرته مؤسسة “إيلابي”، فإن حزب المعارضة اليميني حصل على 32% من الأصوات وفقًا للبيانات الأولية.

وحل حزب النهضة بزعامة ماكرون في المركز الثاني بنسبة 15.4%، بينما جاءت قائمة الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام في المركز الثالث بنسبة 13.9%.

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، حقق حزب الشعب الأوروبي، الذي يعد أكبر حزب داعم لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج إيجابية وفقًا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.

وأظهرت البيانات المنشورة عبر بوابة نتائج الانتخابات أن حزب الشعب الأوروبي سيشغل 181 مقعدًا من أصل 720 مقعدًا في البرلمان الأوروبي الجديد، بعد أن كان لديه 176 مقعدًا في البرلمان السابق الذي ضم 705 أعضاء.

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