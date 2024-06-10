وفاة 4 عمال سوريين في حريق مخازن شرقي بغداد

تعرضت مخازن في شارع الظلال بمنطقة شرقي بغداد لحريق كبير، حيث عثرت فرق الدفاع المدني على جثث أربعة عمال سوريين فارقوا الحياة جراء هذا الحادث المأساوي.

ووفقًا لتقارير أمنية، تم اكتشاف الجثث في المخازن التي كان يعمل فيها العمال السوريون، حيث أثبتت التحقيقات أن الحريق كان في مستودعات بالقرب من شارع فلسطين.

بعد إخماد النيران، قامت فرق الإنقاذ بانتشال جثث العمال الأربعة من تحت الأنقاض، وتبين أنهم من الجنسية السورية.

ومن المعروف أن العراق كانت وجهة للسوريين خلال سنوات الحرب في سوريا، حيث كانوا يبحثون عن عمل أو محطة للاجئين نحو أوروبا.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن هناك حوالي 300 ألف سوري يعيشون في العراق.

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