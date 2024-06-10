القبض على أحد أفراد عصابة خـطف بحمص

تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى فرع الأمن الجنائي في حمص، مبلّغاً عن تعرض ابن عمه، زكريا (ع)، للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة، حيث تلقى اتصالاً من الخاطفين يطالبونه بدفع فدية قدرها 100 ألف دولار أمريكي للإفراج عنه، كما أرسلوا له مقطع فيديو يظهر فيه تعرض المختطف للتعذيب.

بعد متابعة دقيقة وإعداد كمين محكم، تمكنت قوات الأمن من القبض على أحد أعضاء العصابة على طريق حمص-طرطوس، وصادرت دراجة نارية مهربة كانت بحوزته.

تبين أن المقبوض عليه يُدعى سليمان (م)، وخلال التحقيقات، اعترف بأنه عضو في عصابة مختصة باختطاف الأشخاص الذين يغادرون البلاد بطرق غير شرعية.

وأوضح أن دوره يتمثل في نقل الضحايا من طريق حمص وتسليمهم لزعيم العصابة الذي يتولى التفاوض مع أسرهم للمطالبة بفدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

كما اعترف بأنه قام باختطاف شخصين آخرين بالطريقة نفسها، وتم الإفراج عنهما مقابل فدية قدرها 8 ملايين ليرة سورية.

وأظهرت التحقيقات أن سليمان مطلوب لجرائم أخرى تشمل التهجم والسب وإطلاق النار على مواطن.

تم تحرير زكريا دون دفع أي فدية، وأكد عند سؤاله تعرضه للضرب والتعذيب خلال فترة احتجازه، حيث قام الخاطفون بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مليون ليرة سورية بالإضافة إلى بعض الملابس وخاتم فضة كان بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه للجهات القضائية المختصة.

ولا تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة.



صاحبة الجلالة