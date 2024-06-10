السماح للسوريين تجديد إقاماتهم في أربيل

أكدت مصادر من مكاتب سياحية في أربيل أنه تم إبلاغهم شفهياً بقرار من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق يتعلق بتجديد إقامات المواطنين السوريين.

وذكرت المكاتب أن القرار يسمح للسوريين بتجديد إقاماتهم في إقليم كردستان لمدة 6 أشهر لمن لا يمتلك ضماناً اجتماعياً.

وأوضحوا أن المقصود بعدم امتلاك الضمان الاجتماعي هم الأفراد الذين لا يستطيعون إثبات عملهم في شركات بشكل نظامي، أو أن أصحاب الشركات لم يقوموا بتسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي.

وأشاروا إلى أنه قد يُسمح لهؤلاء بتجديد إقاماتهم مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، أو قد يتعرضون للترحيل.

وأفادت المكاتب أن تكلفة تجديد الإقامة لمدة 6 أشهر تتراوح بين 600 و700 دولار، مقارنةً بسعر سابق يتراوح بين 450 و500 دولار لنفس المدة.

حتى الآن، لا توجد معلومات واضحة عن ارتفاع الأسعار المتوقع.

يُذكر أنه في شهر أبريل الماضي، تم وقف إصدار تأشيرات الدخول إلى الإقليم لحاملي جوازات السفر السورية أو الجوازات السورية المؤقتة، مع استثناء أولئك الذين يحملون إقامات في الولايات المتحدة أو كندا أو الدول الأوروبية. هؤلاء يمكنهم الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 30 يوماً، ولكن لا يمكنهم الحصول على إقامة دائمة.

وأوضحت المكاتب السياحية في أربيل أنه بالنسبة للسوريين الذين دخلوا إقليم كردستان بجوازات سفر سورية قبل 29 مارس 2024، فإنه لا يحق لهم الحصول على إقامة وعليهم مغادرة الإقليم قبل انتهاء مدة التأشيرة. وأشاروا إلى أن تجديد الإقامات للسوريين الموجودين داخل الإقليم لا يزال متاحاً، ولكن هناك تحديثات على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الإقامة، مما تسبب في بعض التأخير في عملية التجديد.



أثر برس