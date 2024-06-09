“حرييت”: تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا

ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن تركيا قد تكون على وشك تنفيذ عملية عسكرية في سوريا نتيجة لأنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور داخل البلاد.

وأشار الكاتب الصحفي عبد القادر سيلفي، الذي يُعرف بقربه من الأوساط الحكومية، إلى أن صحيفة “حرييت” كانت قد أفادت سابقًا بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لإجراء انتخابات محلية في أغسطس المقبل بدعم من الولايات المتحدة في المناطق السورية التي يسيطر عليها.

وقال سيلفي: “هذا يعني أننا قد نشهد صيفًا ساخنًا في سوريا.

وإذا لم تتمكن تركيا، بالتعاون مع الجهات الإقليمية المعنية، من تأجيل انتخابات أغسطس، فقد تتضمن الخطط المطروحة إجراء عملية عسكرية، تركيا مستعدة للتعامل مع كلا الخيارين”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “Gercekgundem”، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية المتعلقة بحزب العمال الكردستاني في سوريا.

كما أشارت إلى أن تدريبات عسكرية مشتركة قد أجريت في الأراضي السورية بين الولايات المتحدة والقوات التابعة للحزب.

روسيا اليوم