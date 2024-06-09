 كشف تفاصيل جـريمة قتل وإلقاء القبض على القـاتل في دمشق

تلقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بلاغاً عن وصول شخص مصاب بطلق ناري إلى مستشفى في منطقة دوما، بريف دمشق.

فوراً، تم إرسال دورية من الفرع إلى المستشفى للتحقيق في الحادثة، وعند وصولهم، تبين أن الشخص قد توفي نتيجة إصابته.

ومن خلال البحث السريع والتحري لجمع المعلومات والأدلة من موقع الحادث، اتضح أن الجاني يدعى سعيد (ش) والذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وبعد التحقيق، تبين أن الجاني يتواجد في حي ركن الدين بدمشق.

تم إعداد كمين له والقبض عليه، إضافة إلى مصادرة السلاح الذي استخدمه في الجريمة.

وأثناء التحقيق معه في الفرع، اعترف الجاني بارتكابه الجريمة بسبب خلافات مادية مع الضحية.

التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



صاحبة الجلالة