شهـيدان وعدد من الجرحى جراء انفــجار سيارة في حي القصور بدير الزور

09-06-2024

شهـيدان وعدد من الجرحى جراء انفــجار سيارة في حي القصور بدير الزور

استشهد شخصان  جراء انفجار سيارة دفع رباعي في حي القصور في مدينة دير الزور شرقي البلاد.

وأسفر الانفجار أيضاً عن عدد من الجرحى ممن كانوا في محيط مكان الانفجار لحظة وقوعه، ظهر اليوم السبت.

يذكر أن وزارة الدفاع  أكدت، خلال الشهر الفائت، تدمير مقارّ لإرهابيين في أرياف دير الزور وتدمر، بالتعاون مع القوات الروسية.

واستهدفت العمليات مواقع الإرهابيين وآلياتهم، الأمر الذي أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل العشرات منهم، وبينهم مسؤولون في تنظيم “داعش” الإرهابي.

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