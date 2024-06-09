حرائق وهزات.. ما قصة الـ 24 ساعة المخيفة في سوريا؟

وصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الـ24 ساعة الماضية في سوريا بـ”المرعبة”، نظراً لكثرة الحوادث وتنقلها بين منطقة وأخرى، من تسجيل هزات “خفيفة” إلى نشوب حرائق.

وقد سجلت الـ24 ساعة الأخيرة، عدة أحداث خطيرة في سوريا، وأعلن المركز الوطني للزلازل، تسجيل 6 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، هزتان منها في لواء إسكندرون، أحدهما شمال اللاذقية بـ 60 كم بقوة 3.7 درجة.

وكانت باقي الهزات خفيفة وتوزعت في عدة مناطق.

وتسبب أخبار الزلازل قلقاً كبيراً لدى السوريين، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا العام الماضي، وأدى لوقوع اعداد كبيرة من الضحايا، ودمار كبير في المنازل والمنشآت.

وتزامن حصول الهزات الأرضية مع نشوب حرائق في مختلف المناطق، طالت الأحراج والغابات والمنشآت.

في مدينة السويداء وحدها نشب 18 حريقاً في الأراضي الزراعية خلال الـ24 الماضية، كما شهدت المنطقة الوسطى 6 حرائق في حقول القمح تم إخمادها وتسببت بخسارات.

وشهدت حلب عدة حرائق، كما قضت عائلة كاملة في دمشق بحريق شب في منزلهم، نتيجة تماس كهربائي. واحترقت في اليوم نفسه سيارة في منطقة البرامكة بدمشق.

وحذرت مديرية الأرصاد الجوية السورية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بسبب مرتفع شبه مداري يؤثر على البلاد حتى نهاية الأسبوع، حيث لم تعهد سوريا ارتفاعاً يفوق الـ40 درجة في مثل هذا الوقت من العام.

وتسببت الحرارة المرتفعة في انقلاب حافلة للطلاب في نهر العاصي بإدلب، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، وتوفي إثر ذلك سبعة أشخاص وأصيب عدد آخر بجراح.

إرم