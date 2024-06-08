انواع الحب الإدماني

1-حب الإفتتان : وهو العلاقة الصاخبة الساخنة بلا أي منطق أو عقل تنشأ بين طرفين ليس بينهما أي عوامل توافق منطقية ,وهي بالتالي علاقة مضطربة بين طرفين متشاحنين كثيرا ولكنها تستمر بتواطؤ متبادل حيث تحقق احتياجات معينة لأحد الطرفين أو كليهما ‏,وهي أحيانا تعلق بحالة الحب وليس بالمحبوب نفسه ,أو تعلق بنموذج مثالي يسقطه المحب على المحبوب بينما يكون المحبوب بعيدا في واقعه تماما عن ذلك النموذج المتوهم..

‏2-حب التملك : حيث يصبح المحبوب ملكية خاصة للمحب لا يسمح للغير بالإقتراب منها حتى ولو لم يوجد تعلق عاطفي، وهنا تشتد الرغبة في الدفاع عن المحبوب ضد أي شخص يحاول الإقتراب منه.

‏3-الحب الإعتمادي : وهو حب يحمل علامات الإحتياج لمصدر أمان ورعاية لطرف يفتقد لتلك المعاني بشدة.

‏4-الحب الشبقي (الجنسي) : وهنا تكون العلاقة مشحونة بشحنات هائلة من الرغبة الجنسية المحمومة المغلفة بغطاء من الحب ,أي أننا هنا أمام حالة من إدمان الجنس مستترة تحت غلالة رقيقة من الحب..

‏5-الحب الوسواسي القهري : حيث تأخذ العلاقة شكلا إلحاحيا وسواسيا قهريا لا إراديا ,ويدرك المحب أن تلك العلاقة غير منطقية وربما غير سوية ,ولكنه مع ذلك لا يملك دفعها ولا يستطيع التحكم فيها..

‏6-الحب الهوسي (هوس الحب) : وقد يحدث أثناء نوبات الهوس (مرض نفسي يتميز بزيادة النشاط بشكل ملحوظ مع ضعف السيطرة والتحكم) ثم ينطفئ مع انطفاء تلك النوبات, وقد يحدث نوع من التعلق الهوسي ببعض الشخصيات الشهيرة في المجتمع ويطاردها المحب في كل مكان بشكل غير معقول..

‏7-حب الإحتياج : كأن يكون لدى الإنسان حالة من الفراغ النفسي أو العاطفي يملأها بتلك العلاقة العاطفية .

8-الحب السادي : وفيه يستمتع المحب بتعذيب الطرف الآخر.

9-الحب الماسوشي : وفيه يستمتع المحب بتلقي الإهانات والتعذيب والقهر من المحبوب.

‏10-حب الإكتمال : وفي هذا النوع نجد أن المحب يشعر بنقص شديد في أحد مكوناته ويسعى إلى تعويض هذا النقص من خلال علاقته بالمحبوب.

11-حب الألفة : وفي هذه الحالة نجد أن الطرف المحب قد تعلق بمحبوبه بسبب عوامل الألفة ليس أكثر ,وأنه غير مستعد لتغيير نمط الحياة وعلاقات ألفها.