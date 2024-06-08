08-06-2024
تسريح دفعة جديدة من الضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين ومن بلغ الأربعين
أصدرت لقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الأربعين. ونص الأمر، بحسب وكالة “سانا”، على أن “يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 2024/7/1، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 2024/6/30 ضمناً”. وأضاف الأمر “يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 2024/7/1، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 2024/6/30 ضمناً”. وتابع الأمر “يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 2024/7/1، لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 2024/6/30 ضمناً، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية”. يذكر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت نهاية نيسان الماضي أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران 2024. ونص أمر القيادة حينها، على أنه “يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 ضمناً”. وتابعت القيادة “يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 ضمناً”.
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