إسقاط 26 مسيرة أوكرانية وتدمير زورق بحري

أسقطت الدفاعات الروسية 26 مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية عدة خلال الليل الفائت.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأنه “تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، وقامت الدفاعات الجوية المناوبة بإسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية – ألانيا بشمال القوقاز جنوب البلاد”.

كما أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وروستوف وتولا وبريانسك وأستراخان وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار.

فيما دمرت البحرية الروسية زورقاً مسيراً حاول مهاجمة مدينة سيفاستوبول، حيث لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.